清潔工墮垃圾槽被裁死於意外　死因庭促勞工處增培訓

七旬清潔男工前年12月在錦泰苑垃圾房工作，將垃圾塞進垃圾槽管時疑失重心「倒豎葱」式插入槽內，2小時後救出終不治。死因庭陪審團今日(30日)退庭商議後，一致裁定死者死於意外。死者兒子於庭外表示，未有計劃下一步索償行動。



前年12月22日晚上9時許，71歲死者羅裕鏘在馬鞍山錦泰苑錦邦閣清理垃圾槽時，失足墮槽，翌日零時33分在威爾斯親王醫院不治。



陪審團向勞工處及職業安全局提出建議，指應向全港清潔工人提供有關清理堵塞垃圾槽的訓練，以及提高工人通槽時安全意識；同時建議清潔公司應該安排及確保員工參與上述清理垃圾槽訓練，保留完整受訓紀錄，方便管理層查閱及跟進；最後亦建議涉事屋苑的管理公司，張貼警告於垃圾房門內，確保垃圾槽口上鎖，並向住戶教育處理大型垃圾方法。



死因裁判官表示，對死者意外身亡感難過，希望研訊能讓家屬多了解事情始末，亦令公眾關注，避免同類事件發生。家屬在庭外表示，已經收到清潔公司發放的恩恤金及工傷賠償，死者兒子表示未計劃下一步行動，而死者遺孀認為3日死因研訊能令她深入了解事件始末。