鄭若驊上任年半醜聞不絕　爭議事件一貼睇晒

律政司司長鄭若驊上任近一年半，屢爆醜聞，其民望長期墊「司」底，近日跌至新低，今日(30日)更爆出無申報丈夫兩個逾值1.6億港元的新物業，遭各界批評鄭誠信破產，甚至要求她下台，所涉「鄭醜聞」如下：



2019年5月30日：壹傳媒黎智英前年6月涉刑事恐嚇東方報業集團男記者，案發至今近兩年，律政司仍拖延不檢控黎，回應也虛無縹緲。



2019年5月24日：鄭若驊被指在任期間仍有參與3宗仲裁案件，涉「秘撈」無申報，其後她證實其中一宗無申報，死撐是毋須申報。



2019年4月24日：佔領行動發起人戴耀廷等9名被告遭判罪成，但多人被判緩刑，但律政司決定不就刑期上訴。此外，包括黎智英在內多名佔中搞手，至今未被檢控。



2018年2月1日：鄭若驊上任不足一個月，就黎智英涉多次向泛民主派秘密捐款逾4000萬港元一事，發聲明以無足夠證據檢控為由，放生黎及涉案泛民人士。



2018年1月6日：鄭若驊履新首日，即被揭發她與丈夫潘樂陶位於屯門海詩別墅的兩幢獨立屋，均疑有多處僭建，其後有政黨舉報鄭涉嫌隱瞞獨立屋僭建地庫，以騙取銀行按揭。