減收叩門生保弱勢學校　校長料成功叩門率更低

2019年度小一入學統一派位結果將於周六(6月1日)公布，獲派首三個志願的比率逾73.1%，為2011年以來新高。津貼小學議會主席蘇炳輝表示，今年獲派首三志願的比率上升，除了因學童人數大減外，估計亦與家長選校策略較務實有關。



該會與香港資助小學校長會早前呼籲全港小學減少「叩門位」，以減低對弱勢學校的影響。蘇指出，暫未確定有多少學校會響應呼籲，估計仍有部分學校會面臨收生不足，冀學校減收叩門位可紓緩情況，「始終今年係第一年(學童)人口下降，跟住都未見有上升趨勢，如果今年情況平穩，希望跟住幾年都會安穩。」



上水鳳溪第一小學校長朱偉林就指，雖然獲派首三志願的比率上升，但不排除部分獲派第二、第三志願的家長會到較心儀學校叩門，惟相信整體叩門人數仍會下跌。他強調，由於部分學校減收叩門生，預料今年學生成功叩門的機會會更低，「舉例開4班小一嘅學校，以往收8至12個(叩門生)，今年可能淨係收3至5個，更加難入。」朱認為，若學生獲派首三志願已屬不錯，呼籲家長如無必要不用到處叩門，否則影響子女對獲派學校觀感，面試亦會增添其壓力。