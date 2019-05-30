智慧創新實驗室開幕　展樹木搖動監控測樹榻危機

智慧政府創新實驗室今(30日)正式開幕。署理創新及科技局局長鍾偉强指，實驗室旨在提供平台，促進政府部門與資訊科技界合作；透過邀請業界就部門在提升公共服務質素遇到的挑戰，提交創新方案及產品建議，從而協助部門改善公共服務質素及效率，令市民獲益。



實驗室展示多項科技產品，例如城市儀表板、樹木搖動監測控制台(探測樹木下榻危機)、多功能智慧燈柱以及抗機器人程式技術(防止惡意程式預訂政府場地)等。政府資訊科技總監林偉喬指，實驗室至今已收集約30個部門服務需求意見，以及70個業界提供的技術方案。林冀望實驗室可發揮配對作用，協助部門物色到適合發展智慧城市的科技方案。



其中首批約50支智慧燈柱將於下月底在觀塘區率先投入服務，燈柱特設方便失明人士出行的無線射頻識別標籤。當失明人士開啟相關手機程式出行時，以特製手杖掃過上述標籤時，程序會以語音告知他們身在何處。



發展局亦利用智能傳感技術，透過裝於樹上傾斜傳感器，定時收集樹木搖動數據。當發現樹木傾斜情況出現異常，系統會立即向指定人員發送提示信號。發展局副秘書長(工務)林錦平表示當局預計今年內會完成為市區人多車多地帶的8000棵樹木安裝傳感器。



實驗室同時展示目前仍於初步研究階段的抗機器人程式技術，此技術日後有望防止有人利用惡意電腦程式自動預訂公共設施。