政Whats噏：簡稱都讀錯　區政聯盟出師不利

民主黨(白鴿黨)內亂過後，部分前白鴿黨成員另起爐灶組成「區政聯盟」，仲喺今日(30日)宣布成立。之不過作為聯盟召集人嘅柯耀林喺介紹聯盟嘅標誌時，就將聯盟英文名「Community Alliance」嘅簡稱「CA」，讀錯成「CQ」，仲講笑話係CQ就唔係「DQ(Disqualify，取消資格)」。聽到柯耀林讀錯之後，其他成員都即刻糾正佢，佢就拿拿聲道歉，仲再介紹多一次添。一開口就甩轆，怕唔怕會一語成讖。



區政聯盟嘅標誌唔止有英文簡稱，而且係由藍色同紫色組成，佢哋解釋藍色係代表本土、在地嘅聲音，紫色就係代表傳統爭取民主嘅顏色，希望可以結合兩方面嘅聲音，團結爭取大多數支持。聯盟副召集人區鎮樺解釋，佢哋係屬淺黃組織，而當中有成員支持本土，但佢哋並唔係支持港獨、自決，只係希望將香港嘅資源畀番香港人。



聯盟由3個團隊組成，當中會有12位區議員同埋17位社區主任，有部分人都係屬於上年白鴿黨爆發退黨潮嘅成員。不過，當時有一齊退黨嘅北區區議員劉其烽，就冇加入到喇，區鎮樺就解釋原本劉係其中一個成員，但由於佢有其他安排，所以最後決定唔加入，不過會繼續合作。



上年同白鴿黨搞到不歡而散，到底會唔會「再見亦是朋友呢」，柯耀林就澄清唔係同白鴿黨唔啱，而係同部分黨員唔協調。佢就話會繼續同白鴿黨、其他泛民黨派保持友好，仲話唔會抗拒有合作空間，但需要雙方同意同埋有合適嘅工作環境。