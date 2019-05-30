香園圍公路隧道段AM信號接收差　土拓署稱已改善

連接蓮塘/香園圍口岸及粉嶺公路的香園圍公路本周日(26日)正式通車，全程11公里的公路有一半為隧道路段，包括4.8公里的龍山隧道及0.7公里的長山隧道，但公路通車不足一星期即傳安全隱憂。有消息指隧道段內AM頻道的電台信號轉播系統接收欠佳，土木工程拓展署承認本月27日檢查時發現AM信號欠佳，已要求承建商即時跟進，有關改善工作已於翌日下午完成。



龍山隧道是全港最長的陸上行車隧道，駕駛者可在隧道內接收AM/FM頻道電台信號，以收聽由隧道管理公司發放的即時交通訊息等，如隧道內發生意外，駕駛者亦可透過插播訊息得悉情況。



負責公路建造工程的土拓署回應指，曾於本周一(27日)檢查時發現有信號接收欠佳的問題，已要求承建商跟進，改善工作已於翌日下午完成。該署指龍山和長山隧道開通前，政府已就有關的電台信號轉播系統及話音插播系統作出測試，確定有關系統於AM/FM頻道中運作正常。



該署續稱，為顧及未有開啟AM/FM頻道的道路使用者，隧道人員亦會透過設於隧道區範圍內的可變訊息顯示屏、可變交通標誌及燈號等交通設備提示道路使用者，並在有需要時加派隧道職員指揮交通。