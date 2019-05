港鐵職員否認一同巡查紮鐵　禮頓工程師：我一定無記錯

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今午(30日)續訊,承建商禮頓工程師黎家灝出庭作供。黎負責在北面隧道三條連接縫及調車接線的「關鍵檢查點」進行檢查,供稱曾與一名港鐵工程師一同巡查紮鐵工序,惟對方則表示「無人叫過我去檢查,我都無去過檢查」,黎於律師盤問下亦堅持自己一定沒有記錯,兩人互相推卸。



委員會代表資深大律師Ian Pennicott引述港鐵工程師Chris Chan證供,表示自己從未被告知工地鋼筋出現問題、更沒有人通知他去檢查鋼筋接駁情況,自己亦從未有到過工地作任何巡查。惟黎家灝作供時堅持自己不會記錯,表示若在巡查時發現任何問題,會第一時間通知代表港鐵巡查的Chris Chan,肯定自己沒有認錯人。



去年年初隧道出現滲水及裂縫後,工程人員鑿開連接縫石屎檢查時發現鋼筋未有接駁好,黎對此感到非常詫異,惟Pennicott質疑黎既然有在相關位置巡查,為何未有發現鋼筋問題,黎回應「我睇唔到 (I just didn't see it)。」Pennicott再展示有關鋼筋問題的照片,認為未接駁好的情況相當明顯,追問黎為何未有發現,黎再回應「我就係睇唔到 (I just didn't see it at the time)」。