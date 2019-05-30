政府公布逃犯條例新建議　移交門檻增至7年或以上

立法會6月12日就修訂《逃犯條例》恢復二讀，保安局局長李家超傍晚會見傳媒，公布新修正建議，指移交逃犯應針對最嚴重罪行，故罪行刑罰門檻由3年提高至7年或以上，以及只處理由當地中央機關或部門提出的移交請求，以內地為例，即是只處理由最高人民檢察院提出的要求。



李家超表示，為了釋除疑慮，政府在3方面提出6項具體措施，包括縮小適用移交範圍至最嚴重罪行，啟動特別移交安排時加入更多特別限制，以及加強保障疑犯利益。針對第一方面，李指，個案移交屬未有長期協定的補充安排，應更謹慎處理，政府接受移交逃犯應針對最嚴重罪行的意見，由於在香港最嚴重罪行會在高院原訟庭審理，所涉罪行都是可判處最高刑期7年或以上，因此決定將移交門檻定在最高刑期7年或以上。



至於第二方面，李指，若個別情況需要，可在協定內加入特別條文進一步限制移交情況，政府認同可加入無罪假定、公開審訊、有律師代表、盤問證人權利、不能強迫認罪、上訴權等符合一般人權的要求。另外，請求方亦須保證有關罪行在有效追溯期之內，或不屬因任何原因，而可免於起訴。



李亦指，有意見指被移交的港人在被定罪後可申請回港服刑，以助他們更新和讓家屬探望，政府同意上述方向，並指現行有關移交被判刑人士的條例不適用於內地，政府會在條例通過後再與內地跟進。李亦表示，為更照顧被移交人士的利益，政府會以個案形式，商討移交後的探望問題，例如透過領事、官員探望或其他特別合作等方法。



他又稱，對於港府為釋除疑慮需採取進一步措施，中央表示理解，且尊重和支持港府各項涉及內地的措施。



由於刑期門檻由提高至7年或以上，李指，有3個類別、最高刑期為5年的罪行將不能引渡，包括刑事恐嚇、將非法槍支交予無牌人士，以及一些色情活動罪行。李指，移交時，香港會要求對方提出保證並簽訂協議，如對方不遵守協議，香港可交涉，國際社會亦會有批評。被追問是否還有修改空間時，李指，現時方案已是最適合。