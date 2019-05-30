訂乳豬家禽收回佣　南海一號燒味主管認罪囚3月

凍肉供應商張深記一名營運者，涉嫌向中菜餐廳「海景嘉福」及「南海一號」的燒味部主管串謀提供及接受非法回佣或「茶錢」共逾90萬港元，3人被廉署落案起訴，分3案處理，今日(30日)在西九龍裁判法院提訊。其中一名被告、任職南海一號燒味部主管的陳生濱(50歲)今承認2項串謀向代理人提供利益罪，被判入獄3個月。



陳生濱被控於2017年7月至2018年1月期間，接受另一被告、張深記營運者張志超多筆共約1.5萬港元的回佣，作為南海一號向張深記訂購冷藏乳豬的報酬；陳另涉於2017年7月至2018年期間，跟另一名食品供應商營運者串謀接受共約2500港元「茶錢」，作為南海一號向該食品供應商訂購家禽產品的報酬，被控2項作為代理人而串謀接受利益罪名。



辯方求情指，被告育有兩女一子，家庭背景良好。被告知道案情嚴重，感到後悔，並坦白認錯，希望盡快認罪，重新做人。惟裁判官指貪污為嚴重罪行，要判處阻嚇性懲罰，判被告入獄3個月，即時還押。



至於其餘兩名被告，包括海景嘉福的燒味部主管陳朝暉(51歲)和張深記營運者張志超(46歲)的案件則押後，裁判官批准將被告陳朝暉的案件押後至下月27日，以待辯方索取法律意見；被告張志超的案件押後至下月20日轉交區域法院處理，兩人以原有條件保釋。



張志超涉於2014年至2018年期間，分別跟陳生濱、陳朝暉或另外兩名人士一同串謀，在無合法權限或合理辯解下向他們提供逾12.9萬港元至28.5萬港元不等的回佣，合共逾87萬港元，以換取對方不投訴其所供應食品質素的報酬，被廉署控以4項串謀向代理人提供利益罪。



陳朝暉則被控於2016年9月至2017年12月期間，跟張志超及張深記另外兩名營運者一同串謀收受多筆共約2.4萬港元的回佣，作為向張深記通報關於海景嘉福對包括張深記在內的食品供應商意見的報酬，被控一項作為代理人而串謀接受利益罪名。