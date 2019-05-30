鄭若驊頻頻甩轆　萬能Key失效致執法真空

鄭若驊上任律政司司長至今醜聞不斷，民望一直「墊司底」，其帶領的律政司亦連番甩轆，包括未有與時並進，拒絕修改過時的「不誠實取用電腦」罪，最終導致十多宗案件須改控其他控罪，甚至撤控，令香港出現執法真空。去年一宗「唔告貴利告債仔」案件，律政司亦受到法官批評。



由鄭若驊帶領的律政司檢控工作多次甩轆。2014年，3名中華基督教會協和小學女教師，以及一名在另一小學任教的女教師，被指以智能手機拍攝及洩露入學面試試題，被控「不誠實取用電腦罪」，4名被告其後脫罪。惟律政司不服並提出上訴，終審法院結果於今年4月裁定律政司終極敗訴，並指有關罪行不涵蓋犯案者使用自己電腦及智能手機作案情況。律政司敗訴後，不但令十多宗案件須改控其他控罪甚至撤控，已被判刑的同類案件更或掀翻案潮。



另外，去年一宗涉及假文件借貸的財務詐騙案中，律政司向2名涉嫌放高利貸及洗黑錢的財務公司職員發出免予起訴書，以讓2人擔任證人出庭指證案中9名各被控一項欺詐罪的被告。惟辯方質疑2人牽涉的控罪刑責比案中被告重，質疑控方是放過刑責較高的人。主審法官亦質疑律政司未有查清事件便發出免起訴書，是過於輕率及粗疏︰「呢個檢控睇落有啲醜陋」。