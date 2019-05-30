黎智英疑擁「司法保護傘」　屢獲放生

鄭若驊上任近一年半時間，多次「放生」及拒檢控黎智英，最耐人尋味的是，黎智英於前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者，即使有相有片，證據確鑿，事隔近2年至今，黎仍未被檢控，各界紛紛狠批黎疑有「司法保護傘」，加上律政司涉懼怕黎背後外國勢力，因此黎涉及的多案仍然冰封無寸進。



黎智英近年捲入多宗官司及爭議，其中於2014年中，即違法佔中爆發前夕，黎被揭於2012至2014年間，向民主派政團及人士秘密捐款超過4000萬港元，包括數名現任及前任立法會議員，其中多人均沒有依例向立法會秘書處申報，廉政公署介入調查，一度到黎的寓所搜證，而去年1月初履新的鄭若驊，於上任不足一個月就宣布「放生」捲入「黑金」秘捐案的黎智英，惹全城抨擊。



及至2014年9月底，3名佔中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明提早啟動佔中，黎智英不但公然參與違法佔中，更被指是佔中幕後黑手兼「金主」，雖然律政司起訴佔中9名搞手，其中戴陳等人被定罪並正在獄中服刑，惟包括黎智英在內其餘39名搞手一直逍遙法外，未被帶上法庭。



而黎智英前年又多一宗爭議纏身，事件發生於前年6月4日，黎參加維園六四祈禱會後突然走向一名在現場正常採訪的東方男記者，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗言恐嚇。黎當時的惡行有片有相，證據確鑿，受害男記者亦已報警，惟律政司拖延2年至今仍未檢控黎，各界廣泛批評黎疑有「司法保護傘」，質疑律政司是否「唔敢告」，促請律政司「告定唔告，須有答案」，不能再迴避黑白分明的問題。



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