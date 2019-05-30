為民鎚害：執法監管俱懶　樓宇鋁窗失修變計時炸彈

屋宇署自2012年起實施「強制驗樓驗窗計劃」，規定業主須定期聘請合資格人士對樓宇進行檢測，但石屎天花坍塌、鋁窗墮樓傷人事件仍時有聽聞。究其原因，正是負責計劃的屋宇署有法懶執，令計劃形同虛設。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的正是發展局局長黃偉綸，沒有履行監督責任，漠視屋宇署疏忽職守的事實，令「強制驗樓驗窗計劃」毫無阻嚇性，變相縱容失修樓宇、鋁窗成為城市中的計時炸彈，威脅市民安全。



政府於2012年推出「強制驗樓驗窗計劃」，強制樓齡30年以上的樓宇業主須驗樓，樓齡10年以上的業主須驗窗。節目點出，計劃中的不遵從比率高企，截至去年，逾期強制驗樓通知書多達2.7萬多張，但屋宇署僅提出139宗檢控，檢控比例不足1%。至於逾期強制驗窗通知書多達4.79萬多張，屋宇署亦只發出約3700多張定額罰款通知書及41宗檢控，比例同樣低得離譜，港產官僚的懶惰人所皆見。



然而，發展局還要「死撐」指留意到強制驗樓計劃業主不遵從比率較強制驗窗計劃高。換言之，即局方縱容屋宇署有法不執，上樑下樑一齊懶。黃偉綸這個發展局局長沒有好好監管下屬，這群公僕亦沒有為港人做事，甚至有返工等收工、無所事事之嫌。納稅人年年準時交稅，結果白養了一堆不做事的公僕，認真冤枉。



節目又批評黃偉綸只懂為政府硬銷「明日大嶼」填海計劃，民生事項則「隻眼開隻眼閉」，又縱容下屬懶得就懶，上上下下齊齊尸位素餐，套用黃去年曾引用言論的日本推理小說作家東野圭吾的話語，正是「他們就像時鐘裏沒用的齒輪，每天都重複無意義的生活」，這班「政府裏沒用的齒輪」實在有違納稅人的期望。



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