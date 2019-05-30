小一派位周六揭盅　叩門履歷忌花巧誇張

小一統一派位結果周六(6月1日)揭盅，子女若落空於首三志願，家長或隨即展開撲位戰，到心儀學校「叩門」輪候候補學額。有北區小學校長教路，家長無須為子女預備過分花巧或誇張的履歷表，簡單描述即可。



北區學額競爭一向激烈，今年大部分小學達成共識減收叩門生。深受區內家長歡迎的鳳溪第一小學是叩門熱選，校長朱偉林表示，該校今年錄取叩門生的程序不變，家長可由校網下載申請表或親臨學校領取，周六派位結果公布後，校方會即日及於下周一(6月3日)至下周三(6月5日)收取申請表及所需文件，審視資料後會挑選學生進行面試。



他呼籲家長不用準備「太厚」履歷表：「有學生幼稚園K3評估報告、基本學習活動資料、生活照同簡單描述就可以。」同時，學生若獲派首三志願已屬不錯，家長如無必要不用到處叩門，這樣反會影響子女對獲派學校的觀感，面試亦會增添其壓力。



教育局則提醒家長，若學童在辦妥入學註冊手續後，因特殊情況需自行轉校，應先獲得另一所學校答允取錄後，才前往原先獲派的學校取回「小一註冊證」，因當原校把註冊證交回家長時，等同即時取消其子女獲派的學位。



小學叩門應準備的文件



1.叩門申請表格

2.小一註冊證副本

3.「統一派位」選擇學校表副本

4.「自行分配學位」階段入學申請表副本

5.幼稚園成績表副本

6.學童證件相

7.學童出世紙/身份證明文件副本

8.家長身份證明文件副本

9.履歷表或課外活動資料



註：各學校要求提交文件有異，家長如有目標學校應先行向該校查詢