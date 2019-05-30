澳門洗黑錢最高囚8年　劉鑾雄或仍在移交門檻內

政府今日(30日)宣布就修訂《逃犯條例》作調整，可移交罪行刑罰門檻由3年提高至7年或以上，令人關注在澳門被裁定行賄及洗黑錢罪成、被判監5年零3個月的華人置業前主席劉鑾雄會否因此逃離法網；不過，澳門法例規定，觸犯洗黑錢罪行的最高刑罰為判監8年，有法律界人士指，劉鑾雄個案或仍符合移交條件，但須視乎多項因素，包括澳門當局會否提出移交要求。



澳門法院在審理前運輸工務司司長歐文龍貪污案時，爆出劉鑾雄及商人羅傑承涉以2000萬港元行賄歐，以投得「御海.南灣」5幅土地，澳門檢察院其後正式檢控劉羅兩人行賄及洗黑錢，但劉在案件審訊期間一直稱病，從未踏足澳門受審，卻幾乎每日往灣仔福臨門用膳。兩人後來於2014年3月在缺席下被澳門法院裁定罪成，各被判監5年零3個月，其後多次提出上訴全被駁回，但兩人最終沒有到澳門服刑，一直逍遙法外。



自港府宣布計劃修訂《逃犯條例》，以單次個案形式將逃犯移交給沒有簽訂協議的司法管轄區後，本已引起不少人士憂慮，劉鑾雄更於上月透過律師向高院提出司法覆核申請，要求法庭頒發聲明，確認政府《逃犯條例》修例無追溯力，無權移交在修例生效前涉嫌犯法的人士。



案件原定下月21日開庭，但劉日前透過律師發出聲明，表示已入傳票申請撤回訴訟。司法機構方面亦已定於下周二(6月4日)處理有關中止訴訟的申請。