Dr.東：腕管綜合症主婦高危　佩戴手托可紓緩

有否發覺夜晚睡眠期間或通完長時間的電話後，手指總會麻痹？小心這可能是腕管綜合症的早期症狀。經常用電腦的上班族、重複做扭毛巾等家務的家庭主婦，手腕容易因此勞損，成為高危族群。病情輕微者治療較簡單，透過佩戴手托的保守治療已可紓緩症狀。惟不少人藥石亂投，尋求坊間的推拿按摩，反致病情拖延，嚴重者更可致拇指的大魚際肌萎縮，影響手掌活動能力，增加治療難度。



俗稱「滑鼠手」的腕管綜合症頗常見，骨科專科醫生胡兆邦估計每100人便有3至5人曾發病，女士佔多數，因為不少家庭主婦經常重複做粗重的家務，導致手腕勞損；其次是經常用鍵盤打字或用滑鼠的上班一族，若手腕欠缺護墊承托，也易因重複動作造成勞損。



他解釋，手腕由腕橫韌帶和腕骨組成，當肌腱勞損會腫脹，壓迫附近的正中神經線，繼而令拇指、食指、中指及無名指出現麻痹。



腕管綜合症最常見症狀是手指麻痹，在腕管受壓下較易發作，例如長時間手持電話與人通話，睡眠時手腕屈曲，又或進行重複動作如打字或扭毛巾後，手指便會麻痹，皆是警號，症狀可持續數星期或數個月。胡指患者以40至50歲中年人為主，部分孕婦因為水腫也會患此病，但通常生育後會復原。



除了腕管綜合症可引致手指麻痹，頸椎勞損也有機會導致此症狀，醫生在診斷時會先排除相關情況，然後根據患者病徵及臨床檢查斷症。胡指此症診斷上並不困難，按壓腕管或手掌背靠對摺時，患者便會手指麻痹，又或透過神經傳導測試檢查神經線有否受壓。確診後，醫生會先採取保守治療，建議病人佩戴手腕護托，紓緩肌腱腫脹。



若佩戴護托6至12星期後，病情仍未改善，可考慮手術治療。胡表示，腕管減壓手術是在手腕開孔，切斷腕橫韌帶，釋放肌腱壓力，鬆解正中神經，又指手術可以微創方式，傷口較細，10名病人中，只有1至2人需動手術，其餘通過保守治療，已可紓緩症狀。



他指小部分病人對此症不認識，以為頸椎神經牽扯到手指麻痹，到坊間進行肩頸推拿按摩，結果因此拖延病情，有個案求醫時拇指的大魚際肌已嚴重萎縮，需移植手部其他肌腱修補患處。



要預防腕管綜合症，胡建議家庭主婦盡量「斬件式」進行粗重家務，勿一次過重複進行太多手腕勞動。對於上班族，只要在鍵盤前方或滑鼠擺放手腕護墊，已可大大減低勞損。另外，他建議高危一族多做「屈指肌腱滑動運動」，可達致預防及紓緩效果。





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