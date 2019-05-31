攀珠峰排長龍兼睹屍體　港好手哀氣候災難嚴峻

攀登世界最高峰珠穆朗瑪峰絕非易事，近日珠峰攻頂爆出攀山者「大塞車」事件，香港攀山專家黃偉建適逢其會，切身體會了氣候暖化帶來的「氣候災難」破壞。黃約一周前攀上世界第四高峰洛子峰，成為首名完成這項壯舉的港人，過程中他目睹相鄰的珠峰有大批攀山者趁天氣難得好轉而蜂擁攻頂，亦看到因雪山天氣惡劣及攀山意外而喪命的不少屍體，深切感受氣候轉變對世界第一高峰帶來的環境破壞及對人類的威脅，呼籲港人正視氣候問題。



黃偉建攀登的洛子峰位於珠峰旁，風勢較大，需攀爬石峰、雪地等，難度更高。上月初黃出發往尼泊爾，得悉適合攻頂的日子只有本月22及23日，可攻頂的日數較去年的10日大減，估計每年趁珠峰適宜攻頂而往當地的近九成登山者會齊齊行動，若連同協助登山者的雪巴人，預計這兩日攻頂者有近千人。



黃當時提早一天出發攻頂，往洛子峰的險路上，親眼目睹向珠峰攻頂的長長人龍，「大塞車」令攀山者落山都要等候長達10小時，有攀山者死亡需運走屍體，嚴重凍傷的人更不計其數。在洛子峰附近亦有一具屍體，他要攻頂便要攀跨過去，黃形容當時的距離「近到差啲錫落去」。



去年曾攻上珠峰的黃，今次挑戰洛子峰一大目的是紀錄當地天氣變化，但他發現珠峰面對的絕非氣候變化，而是「氣候危機」，今年3月當地錄到歷來首宗龍捲風，氣候轉變令雪山天氣更莫測。本月初當地已受印度颱風影響，由基地營往一號營期間均風雲變色，他說：「第一次覺得連個山都震緊！」在雪山駐紮時，每日都看到大大小小的雪崩，而冰川融化，更將深埋在冰雪下的大量陳年垃圾及攀山意外死者屍體顯露出來，形成另一種環境破壞。



黃偉建攻頂時亦被凍傷，他憶述當時天氣異常寒冷，其氧氣樽及口罩亦被損壞，緊張得「心入面叫晒祖先保佑」。經歷生命的大威脅後，他亦批評部分攀山者的行為，因他發現今年裝備不足卻欲挑戰珠峰的攀山者人數大增，他們低估天氣影響，「好多人要雪巴人拖住行！」既不珍視自己的生命，亦危害到其他人，但他感嘆指這些登山者今年意外頻生亦無可厚非。