議員憂不了了之　促交代案件進展

律政司司長鄭若驊醜聞不斷，近日先後被踢爆疑在上任後仍「秘撈」參與仲裁案，以及無利益申報配偶物業，另一方面，鄭去年甫上任就捲入僭建醜聞，遭各界炮轟，其涉嫌欺詐、隱瞞僭建地庫以騙取銀行按揭的案件至今仍未「甩身」。有立法會議員及政黨批評，事隔逾年，執法部門調查至今仍未有下文，質疑會否因為鄭若驊的司長身份而「歎慢板」，憂慮案件最終不了了之，促執法機關盡快交代以釋公眾疑慮。



鄭若驊去年一月剛上任律政司司長不久，就被揭發她與丈夫潘樂陶位於屯門的獨立屋多處涉僭建。刑事檢控專員梁卓然去年十二月表示，經考慮後決定只起訴潘樂陶，而不檢控鄭若驊。律政司「放生」鄭的聲明中，清楚揭示鄭在購入有關物業時已存有屬僭建的地庫，外界質疑鄭用沒有地庫的圖則向銀行申請按揭，涉嫌欺詐按揭、行使虛假文書。



不同政黨去年初在事件爆出後，已先後向執法部門舉報。新民主同盟立法會議員范國威指，該黨是其中一個有向警方舉報的政黨，惟自舉報至今已超過一年，案件仍未見有進展，認為警方調查非常慢，難免令人憂慮，是否因為鄭若驊的身份就「歎慢板」，擔心案件最終會不了了之，或者「某年某月某日好長時間之後同你講已經Close File」，指執法機關有需要盡快向公眾交代調查進展，以釋公眾疑慮。



同樣曾就鄭若驊僭建醜聞到灣仔警察總部報案的工黨主席郭永健亦指出，去年報案後，今年年初又再次就事件向警方提供資料，惟警方一直未有更新案件的調查進度，批評進度太慢，對此感不滿，認為事件「好簡單清楚」、「有就有冇就冇」，執法機關應盡快交代，又指會繼續追問警方的調查進度。



據了解，警方仍在向相關銀行方面了解事件。就鄭若驊被指涉嫌騙取銀行按揭的案件，警方發言人表示，有關案件仍在調查中。資料顯示，潘樂陶牽涉的屯門獨立屋僭建案，他早前已被判罪成，罰款兩萬元。



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