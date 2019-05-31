東方日報A1：鄭若驊明知夫購兩豪宅　無視制度拒申報

律政司司長鄭若驊上任至今屢爆醜聞，繼上周才被踢爆上任後涉「秘撈」仲裁案而未有申報，昨再被揭發其未有申報丈夫潘樂陶持有兩個合共逾億元的半山豪宅物業，惟鄭死撐相關物業並非由她實際擁有，亦無實際利益，故毋須申報。社會各界均炮轟鄭，多名立法會議員批評鄭誠信早已破產，應辭職下台，否則令本港法治淪亡。有學者就批評鄭「面皮厚，唔知醜」，如同無賴，如「賴死唔走」只會繼續破壞政府誠信，拖累政府管治。



根據行政會議及政治委任官員個人利益申報顯示，鄭若驊去年七月以公司及個人名義向行會申報共持有七個本港及內地物業，當中包括四個本地住宅及工廈單位，同時亦申報丈夫潘樂陶持有屯門海詩別墅獨立屋。翻查資料，政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波等多名行會成員均有申報自己與配偶共同持有或由配偶單獨持有的物業。



但本報查冊發現，潘樂陶去年十月以個人名義購入位於半山的雅賓利大廈The Albany一個十二樓的單位，市值約八千九百萬元。而潘亦於去年十二月疑以公司轉讓方式，購入位於半山羅便臣道一號一個十五樓連十六樓複式單位以及兩個車位，該單位業主為「保奇有限公司（Polycool Limited）」，而潘為該公司唯一董事。惟這兩個物業鄭若驊均未有申報。



「保奇有限公司」於二○一一年以五千三百五十萬元購入有關單位，公司原本兩名董事分別姓梁及姓郭，股東則為一間英屬維爾京群島註冊的離岸公司「Palette Capital Limited」。梁、郭二人去年十二月五日一同辭去董事職務，潘樂陶則於同日擔任唯一董事，而公司註冊地址亦改為由潘任董事的安樂工程集團位於北角的辦公室。而該羅便臣道單位的按揭已於潘接任保奇董事前一日解除，此後就再無交易紀錄，故該次單位的交易疑是以公司轉讓方式購入。



鄭若驊昨透過律政司回覆指，相關物業並非由鄭實際擁有，亦無實際利益，故毋須申報，而相關離岸公司鄭亦非股東或董事，並無實際利益，強調一直按照規定申報。潘樂陶回覆表示，有關近日傳媒報道指其本人於去年十二月五日向海外註冊公司Palette Capital Limited以七千八百八十萬元購入香港註冊公司Polycool Limited，包括其擁有的羅便臣道一號中層複式單位連雙車位，在購入該物業前及購入物業後，其本人與Palette Capital Limited並無任何關係。



立法會議員郭家麒炮轟鄭若驊一而再、再而三爆出醜聞，毫不悔改，誠信早已破產，認為鄭已不能繼續做好司長職責，應及早辭職下台，否則本港法治勢必淪亡。議員尹兆堅批評鄭上任時寓所涉僭建，現又再僭建條文認為毋須申報，形容鄭為「僭建專家」，不斷重複犯錯，反映其做事粗疏，甚至刻意逃避公眾監察。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦批評鄭「面皮厚，唔知醜」，今次事件明顯犯錯，卻理直氣壯地死撐毋須申報，等同無賴，質疑鄭未有在過往的僭建風波、「秘撈」仲裁案等事件中吸取教訓。陳又稱，沒有問責官員接連牽涉醜聞仍可「賴死唔走」，認為鄭須道歉並引咎辭職，否則只會繼續拖累政府及破壞政府誠信。



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