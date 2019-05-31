你要知：放屁唔止因為食番薯　5大謬誤逐一拆解

不少人都試過與陌生人同站一架升降機內，突然「呠」一聲十分響亮，緊接着空氣瀰漫一股異味，氣氛立即變得尷尬。雖然不少人都知道多吃番薯容易引致放屁，但原來部分蔬菜、水果也容易令人產生氣體，如果不想在重要時刻出現尷尬情況，就要了解邊類食物最易引致放屁，有需要時，就要避之則吉。



唔放屁非好事？



由於放屁不甚優雅，所以網上不少人都會笑言，「靚女唔放屁」，但如果真實生活中真的沒有屁放，恐怕笑不出。腸胃及肝臟專科醫生姚志謙指，如果一個人一兩天完全不放屁，可能是出現腸塞問題，情況可以非常嚴重，不過他亦補充，一般人很少會完全沒有屁放，只是「無意識地放屁」，自己亦未必留意到。



臭屁唔響 響屁唔臭？



「臭屁唔響，響屁唔臭」，聽就聽得多，但其實並沒根據，因為放屁的聲音是大是小，視乎夾着肛門屁股的肌肉有多結實，而放屁時愈發力就愈響亮，而聲響與臭味完全沒關係。如果食物進入大腸後尚未完全消化，大腸內的細菌會進行發酵，過程中有機會釋出氣體，而肉類和奶類製品含有較多化學物質 — 硫，細菌分解這類食物後，就會釋出氫化硫，令屁出現臭味。因此，屁臭不臭與食物有關，和響聲無關。



導致放屁唔止番薯？



不少人認為多吃蔬果可以減少放屁，這個想法亦不一定準確。姚解釋，部分蔬果含發酵性碳水化合物，一旦被大腸細菌消化，就會在腸道內產生氣體。當中4類植物類食物特別顯著。第一類是根類植物，例如芋頭、薯仔、蘿蔔、蓮藕等；第二類是豆類食物，紅豆、綠豆、眉豆等；第三類是葱類，例如洋葱、大葱、蒜頭等；第四類則是花菜，椰菜花、西蘭花等。



多吃水果少放屁？



部分水果例如士多啤梨、杧果等都會在腸道內產生氣體。平日在茶餐廳常飲的凍奶茶、凍檸茶等飲品，部分加入玉米糖漿，這種添加物在腸內被細菌發酵後，亦會釋出氣體，不單會放屁，亦可能導致肚脹。



放屁同煎炸食物有關？



煎炸食物看起來很「熱氣」，有人會覺得容易導致多屁，其實烹調方式並不太會導致更多氣體產生。不過姚指出，大部分零食、雜食都會添加調味料增添味道，這些物質可能令腸道蠕動更快，令食物更早進入大腸，增加細菌將食物發酵及消化，就有可能導致更多屁。



如果要減少放屁、臭屁，醫生建議應盡量減少進食上述食物外，食用時亦要在口中咀嚼更長時間，令食物有更多時間進行消化，減低進入大腸後被細菌發酵的機會。