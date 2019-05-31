探射燈：總銷貨值下跌　旺區吉舖湧現

本港零售市道持續疲弱，今年2月零售業總銷貨值只有約407億港元，按年下跌逾10%，令市場大跌眼鏡，加上中美貿易戰持續升溫打擊，3月總銷貨值亦由去年的上升逾10%掉頭向下，間接拖累商舖成交及租金，旺角鬧市已出現多間吉舖，地產業界估計商舖租金會有最多30%下調空間。



主攻遊客生意的旺角花園街一帶，至少出現4間吉舖，而在亞皆老街的先達廣場，亦有多間地舖空置，屬近年罕見現象。中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，零售市道疲弱直接影響商舖的交投，個人遊旅客減少，加上貿易戰對投資者造成心理影響，「佢哋睇唔到未來租金有上升空間，個投資意欲就會減低。」



潘又指，不少核心區商舖或龍頭集團的地舖租金亦有所下調，幅度由10%至30%不等，而近2個月的整體工商舖成交量不足100宗，較去年同期下跌近20%，並且主要由工業及甲級寫字樓交投支撐，反映經濟轉弱，投資者審慎。

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