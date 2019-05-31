探射燈：糉價成本上漲　憂前景公司客削開支

中美貿易戰加上非洲豬瘟雙重夾擊下，除了令本港飲食業生意急挫外，就連端午節應節食品糉的訂單都遠遜去年。有售賣應節食品的商戶直言，加上因檢驗嚴格、食材成本上升等，訂單較去年大跌一半。



6月7日是端午節，市民欣賞龍舟競技外，亦會購買糉應節。老三陽董事總經理祁玉鳳指，今年生意市道變差，貿易戰是其中一個影響訂單的因素，其他還包括非洲豬瘟及食材食本上漲等，今年接獲的公司訂單減少一半，部分公司客憂慮出現經濟泡沫，削減開支，甚至有年紀較大的客戶寧願選擇退休離場。



現代管理（飲食）專業協會會長胡珠坦言，部分酒樓亦有推出糉券讓員工向熟客推銷，惟今年市道明顯較差，據知有酒樓的糉訂單不及去年一半，而市民一般沒有在端午節聚餐的習慣，市道好時會有人預訂「龍舟飯」，惟今年未見活躍。

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