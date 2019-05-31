探射燈：貿易戰節節升溫　港市道齊齊呻慘

中美貿易戰持續，民生行業衝擊逐漸浮現。端午節應節食品訂單大跌50%，飲食業界指在非洲豬瘟及人民幣轉弱多重打擊下，整體生意額下挫近40%，有酒樓要半價吸客。零售業界亦受制於消費力下降，遊客區攤檔生意大不如前，有人索性不開檔；珠寶業亦指生意下挫。經濟學家預期，貿易戰一旦再升溫，本港店舖倒閉潮一觸即發。



中美貿易戰持續為世界經濟帶來廣泛影響，本港亦難獨善其身，帶來的連鎖效應逐漸滲入各行各業。中華麗宮常務董事總經理胡麟慨嘆，在貿易戰持續、非洲豬瘟加上人民幣轉弱等多重打擊下，酒樓生意額較去年同期下跌25%，更指入座率最差時只有約30%，酒樓要減價救亡，部分菜式半價吸客。



現代管理（飲食）專業協會會長胡珠坦言，剛過去的母親節銷情差強人意。他估計，今年至今，已有逾百間食肆結業，業內平均生意額下跌20%至40%不等，憂慮將有更多食肆倒閉。



零售業亦漸見「寒冬」，旺角花園街排檔下午時段有多個排檔未有營業，不少商戶割價促銷，商販卻因無客而望天打掛，有人玩手機，有人趴下小睡。時裝商販劉先生表示，生意額下跌10%至20%，又指政府推出的支援措施對小商戶毫無作用。另一售賣電子產品的商販全小姐亦指，人流驟減，連內地客亦大多只逛不買，生意額較1年前大跌30%至40%。



花園街小販協會主席黃培清直指，貿易戰對業界影響深遠，有商戶反映生意額大跌逾半，不少廉價衣服及生活用品亦乏人問津，連生意暢旺的花園街亦湧現吉舖及吉檔。



珠寶業界亦指生意受挫，香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧指，儘管珠寶相關產品未有納入關稅清單，但貿易戰帶來的連鎖反應，令整體銷售表現較去年下跌10%至20%。他表示，雖暫時未見倒閉潮和棄單潮，但相信問題會於8至9月陸續浮現。



香港浸會大學經濟學系副教授巫伯雄稱，由於本港為轉口港，貿易戰主要打擊本港進出口及金融業，在連鎖效應下影響整體經濟表現，從而減低市民消費意欲，導致零售及飲食市道亦出現萎縮現象。



商貿及經濟局發言人指，政府已公布和落實多項針對性措施，包括加強中小企資助計劃，協助業界發展內地和東盟市場，又指政府和各金融監管機構會繼續密切留意事態發展，以確保金融市場穩定。

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