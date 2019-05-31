帶櫈硬買輪椅位　港男自稱熟法例　竟獲經理放行？

現時大部分戲院均設有輪椅座位，以供輪椅人士購票。惟近日有人竟帶同「私家櫈」，向戲院職員要求購買輪椅位？



有戲院售票員投稿至Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」分享事件，指近月有套全球期待的大電影上畫，全城哄動，一位難求。誰知有男子帶齊「架生」，要求購買輪椅位的戲飛。



他隨即以「消防條例」為由拒絕售票︰「唔係客人自唔自備嘅問題，係輪椅位我哋唔賣得畀一般客㗎」。惟男子反稱過往曾成功以同樣方法購票，並獲職員放行︰「我上次都得啦，點解你今次唔賣畀我呀？」



當時戲院經理並不在場，他只好先出票予客人，待他準備入場時由經理為其退票。誰知該男子再「大戰」經理︰「我識附近食肆嘅經理，佢哋應承咗轉頭借張櫈畀我入去坐…你唔好同我講消防條例，我仲熟過你」。最終糾纏一番後，經理屈服「跪低」，讓他進場。



網民紛紛斥責︰「最失敗就係咁」、「經理跪低，下次個客又再係咁囉，道理喺自己度，都唔肯堅持」、「誰大誰惡誰正確，下次爆場我識買飛了」。

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