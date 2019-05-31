沙頭角景靚宜居　配套完善　發展升值潛力大

沙頭角是香港邊境禁區，洋溢着市區難得的靜謐。該區自50年代起列為禁區，至2012年開始部分地區逐步解禁，其神秘面貌得以展現人前。沙頭角位於香港北區和深圳鹽田區邊界，橫跨兩地。擁有優美環境同時，這個社區亦擁有完善民生配套及交通網絡，包括剛開通的香園圍公路，還有滿滿的歷史風情，留待沙頭角舊村民回流，及本地市民發掘！



不斷發展新基建 8分鐘達九龍坑



沙頭角一帶近年不斷有新基建發展，便利當區居民出入市區。剛開通的香園圍公路可為沙頭角、打鼓嶺及坪輋一帶的居民提供一條直達粉嶺公路的道路，以連接市區。以往沙頭角公路是沙頭角和打鼓嶺居民的必經道路，交通繁忙，香園圍公路通車後，居民使用公路往來上水、大埔、九龍的行車時間將大為縮短，由沙頭角萊洞到粉嶺九龍坑，車程由15分鐘縮至4分鐘；由香園圍至九龍坑，車程更由24分鐘縮至8分鐘。



此外，建造中的蓮塘/香園圍口岸將是港深邊界第7個陸路口岸，公路可接駁新口岸至市區的公路網絡，相信可以加強港深兩地交流，帶旺周邊地區，亦方便區內人士往返內地工作或經商。公共交通方面，公路通車後有一條專線小巴在平日上午繁忙時間行駛，待口岸啟用後設3條專營巴士路線，屆時出入沙頭角將會更便捷。而搭乘現有的新界區專線小巴55K、九巴路線78K，均可由沙頭角往返上水港鐵站，隨時接駁港鐵直達港九。



超市圖書館熟食中心等 一應俱全



沙頭角發展及升值潛力大，除交通逐步完善，社區已非常成熟宜居。沙頭角墟內現仍是邊境禁區範圍，市民需持許可證，即禁區紙才可進入。社區內有超市、銀行、郵局、圖書館、遊樂場、熟食中心以及巴士總站，可以應付居民的日常生活。在清幽的生活環境中，閒時在小路散步，去圖書館看書，周遭的安逸令人身心放鬆。



沙頭角禁區內另一特色，是擁有全港最長的碼頭——沙頭角公眾碼頭。街渡可穿梭來往吉澳、鴨洲小島，乃假日郊遊的好地方。沙頭角環抱翠綠的自然環境，毗連八仙嶺及船灣郊野公園，加上鹿頸、流水響等郊遊好去處，享受寫意生活。



古鄉風貌濃 新樓街獲評二級歷史建築



沙頭角文化氣息、風俗面貌都極為特別。沙頭角由多條客家村組成，包括荔枝窩、梅子林村等，滲透濃厚的客家文化，可體驗完好保留的古鄉風貌。沙頭角新樓街更加自2011年起被評為二級歷史建築，新樓街位於邊境禁區內，由22幢兩層高樓房相連，建於80年前的典型「廣州式騎樓」建築，一磚一瓦都在細說歷史發展與本土文化。烏石角村更有「天后宮」，每年舉行數個廟會慶典，主要為廟內奉祀神明之誕辰。提起沙頭角不得不提的，還有僅約250米長、以界碑劃分邊界的邊境禁區中英街。自1898年簽訂的中英條約，中英街成為深港兩地的邊界線，街道以北為深圳，南面為本港邊境，同樣有店舖及民居，擁有獨特的歷史地位。



區內17年來推出首個新盤 處臨海地段



有發展商看準區內獨特環境，推出分層住宅項目，樓盤位處臨海地段，由4座住宅物業組成，樓高5層，為區內17年來首個新盤。項目每戶均設有露台，部分單位享海景。盤內其中一個特點是佔地約4000平方呎的會所，設健身室、兒童遊樂室、宴會廳等，而室外園林綠化帶及20米長的室外泳池，位於項目中央位置。



放寬出入限制 有利社區經濟



近年有聲音提出放寬邊境政策，隨着香園圍公路通車及蓮塘口岸即將開通，有地區人士建議逐步開放沙頭角，放寬市民出入沙頭角的限制，希望在發展該區的生態旅遊，促進社區經濟的同時，長遠更可增加土地供應。



「其實沙頭角嘅文化同歷史意義好深厚，我哋好想同多啲香港人分享！」沙頭角鄉事委員會副主席曾玉安表示，沙頭角荔枝窩等村落盛載着傳統客家風俗，而鴨洲、吉澳等漁村也擁有現今香港難求的獨特文化，「沙頭角仲有好多唔同地方可以介紹，希望可以開放禁區作生態旅遊，而且沙頭角對住個海灣，包括印洲塘，市民都可以經沙頭角去到，係休閒消遣嘅好路線！」



開放禁區亦可以增強當地的經濟力量，改善居民生活。「沙頭角完全可以好似西貢咁有多元化發展，有利民生。」曾直言，現時沙頭角人均年紀偏大，若可開放發展，吸引更多人口遷入，相信可注入新氣象。除此之外，更可善用土地資源，「區內部分地方，例如舊唐樓可以重建，提供更多住宅單位，對香港整體都有好處。」

