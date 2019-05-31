政府否認逃犯條例修訂傾斜商界　會續解說釋疑慮

保安局局長李家超昨日(30日)公布修訂《逃犯條例》的多項新建議，包括將移交門檻由早前建議可判處最高刑罰的3年，提高至7年或以上，且移交要求必須由提出地的中央機關提出等。政府今日(31日)回應指，昨就逃犯條例修訂提出三方面共6項的額外措施，旨在釋除公眾疑慮，但否認新措施是傾斜商界，強調提高可移交罪行的門檻是所有罪行都適用，並非只限於商業罪行，而今次修例涉及補充式個案移交，應該偏重較嚴重罪行。



被問及將來如何處理台灣殺人案，政府稱要先訂下法律基礎，在處理個案移交時會與申請一方有協定，又指移交疑犯應該嚴肅、高層次，稍後會與台灣當局了解，由誰正式提出移交請求。政府又指，立法會保安事務委員會今日起會召開多次特別會議，安排5次共20小時會議，希望社會理性務實討論修例，而議案會在下月12日提交立法會大會恢復二讀辯論。



對於英國、加拿大政府發表聯合聲明，表示憂慮修逃犯例有潛在影響。政府解釋，疑慮緣於對方不理解條例內容，政府官員過去已做了很多解說工作，未來亦會繼續解釋，認為如果相關國家重視與香港的雙邊關係，重視國民或企業在香港工作及投資，有共同目標，相信解說最終可釋除疑慮。