飯局識馮永業無交換卡片　陳婉玉：唔知佢係副秘書長

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，案件今(31日)在區院續審。陳婉玉接受控方盤問時表示，於03年時，時任港聯航空行政總裁謝天賜帶她往飯局，與馮永業等人見面時，謝並沒有說明何以要帶她去。而在飯局中，雖有介紹，但應該沒有交換卡片，她當時只知道馮是政府公務員，但不知他是副秘書長。



陳又指，謝於其03年艱難時間中很關心她，她亦不覺得在04年後期與謝的關係有變差，她亦沒有說過要與謝看齊、或是不想在謝的影子下等說話。而在04年5月，陳成為港聯的執行董事，陳指這是「andrew(謝天賜)畀咗個title(職銜)我，可能想有個好啲嘅title見人，可能喺公司入面有個title，唔係淨係睇數」，她亦同意其後「睇嘅嘢多咗」，包括人事、直升機營運等。



陳指，雖然理論上她的權力較之前大，但她其實不需接觸政府部門的人，她印象中謝亦不曾帶過她往經濟發展及勞工局開會，她亦不需要就直升機業務與政府官員聯絡。



她續指，05年1月是她唯一一次隨謝往立法會開會，當時她的名銜為港聯航空執行董事(商務營運及企業事務)。她指謝事前並沒有提及馮會出席，她當日亦沒有與馮打招呼，但她知道馮有發言。當控方問陳「咁你望唔望到佢」，她則表示「唔記得」；控方遂追問「但你又知佢發言」，並指出會議長達1小時45分鐘，陳就回應指「聽到佢(馮)把聲㗎嘛」、「我知道佢發言，即佢講緊嘢囉」。



控方又指，05年12月1日，陳升任為港聯直升機的行政總裁，陳對此則指自己並沒有要求過做這個位罝，「係老闆(何鴻燊)同我講嘅」，她表示當時定翼機及直升機已被分拆開來，而她在一次往其姊家吃飯時，何鴻燊向她指「阿玉啊，你睇直升機啦，你做ceo啦」。