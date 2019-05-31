每日一片：瞄準女學生　肥仔夾公仔店裙底偷拍斷正　

元朗偷拍男夾公仔店出沒！昨日（30日）有網民上傳一條閉路電視片段，拍到一名青年在夾公仔店內偷拍學生裙底，得手後極速離開。網民看畢片段後，怒斥偷拍行為，而上傳者其後表示已報警及成功拉人。



事發於昨日下午3時51分，地點為元朗鳳琴街體育館附近一間夾公仔店。網民 Puiman Lam把片段上載於Facebook群組，稱事發地點是朋友開的公仔店內。片中可見一名身材略胖的青年走近兩名女學生身邊，起初裝作看公仔，之後拿出手機，蹲下伸手到女學生裙下，期間為「校啱」角度，將手機多番移位，過程維持約數秒，得手後隨即離開店舖。而網民同時上傳涉嫌偷拍的青年的「大頭照」。



上傳者表示，朋友當時在店內，見到事件發生後立即追出截停對方，惟對方即時刪除偷拍片段及笑稱，「畀部電話你睇，我冇拍片」。警方發言人指，上述時間接報有人利用手機偷拍女子裙底，警員到場後經初步調查，拘捕一名29歲姓鄧男子，以涉嫌破壞公眾體統被捕，案件由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。



網民看完片段紛紛怒斥偷拍男變態「不知所謂」，直言「打得少」，也有人不明偷拍「有咩咁好睇」，亦有網民指要將涉案男子照片廣傳「叫人小心啲」。其後上傳者更新指已就事件報警及已經拉到偷拍男，不少網民得悉均「讚好」。