燒賣「加料」送螺絲　女茶客險吞不適送院

荃灣眾安街68號千色匯一間酒樓，今晨(31日)10時許，一名年約30歲姓林女子，偕同父親到上址品茗，期間揀選多款點心，林女當進食燒賣時，口腔感到有硬物，於是吐出。驚見一粒圓頭螺絲，林女隨即向酒樓職員反映，豈料有人把涉事蒸籠收走，其後一名酒樓經理向他們提出免除所有費用，惟林女感到喉嚨不適拒絕，並要求酒樓交出涉事螺絲及燒賣。



林女稍後報警處理，警員到場了解後，召救護車將她送院檢查，經理交出涉事螺絲，警方經初步調查後，案件列雜項處理。



事主表示，今早送女兒到Playgroup後，相約父親到千色匯一酒樓飲早茶，以優惠9.8元點了一籠(2粒)燒賣，和父親各食一粒，她咀嚼時感到有硬物，即時吐出，赫見一粒長約1公分的螺絲。她慶幸及時發現，若吞下後果不堪設想，同時擔心進食第一口時，已吞下其他異物。她續指，當完成檢查後，會向食環署求助，希望能討回公道。



姓郭酒家營業經理表示，可能因使用機器「撈餡機」時，機器的螺絲鬆脫，同事沒有留意。對於食客投訴酒樓收走涉事蒸籠，他解釋，在一般情況，當食客發現食物有問題時，酒樓已即時收回，交即給點心部主管了解及跟進。「大家都唔想發生，係意外。」郭又指已通知集團主管跟進事件，並指酒樓首次發生這種意外。

