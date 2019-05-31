工務小組通過中大港大建築工程　涉款逾2.4億

立法會工務小組委員會今早(31日)召開會議，討論香港中文大學在大埔第39區興建教學科研綜合大樓進行技術服務顧問研究、工地勘測等、以及香港大學實驗室樓改建工程，分別為5970萬港元和1.9億港元。議案在29票贊成、0票反對下獲通過，將交予財務委員會審議並分開表決。



議員普遍均表示支持有關項目，對於中大的工程計劃在明年首季展開前期工序，預計在2022年首季完成，並於同年第二季就主要工程向財委會申請撥款，議員麥美娟則擔心工程需時頗長，能否配合增加醫科學生學額，以及校方會否有過渡措施，確保學生有足夠的實習機會。



議員黃碧雲則關注大埔第39區內所興建的一座教學科研綜合大樓的用途，是否只有醫科學生使用。對於港大方面計劃以虛擬實境，連接沙宣道醫學院校園和瑪麗醫院教學場所，她則認為根據其教學經驗，教師未必了解到課室外的情況，於同一課室教學會較好。



中大校園發展處處長馮少文表示，過去已進行小型工程，現時正為李卓敏基本醫學大樓擴充工程進行趕工，預計最快會於今年9月投入使用。而中大另一代表則表示，科研大樓會涵蓋醫學院內的所有學系，亦會有3個演講廳，希望容許有學術會議進行。



另外，會議亦討論數個有關食水及海水供應的工程，包括沙田濾水廠原地重置工程(南廠)、上黃宜坳食水供應系統提升工程、上水及粉嶺東江水水管改善工程、以及在智管網內的供水管網設立餘下監測區域，合共逾95億港元。議案在19票贊成、0票反對、2票棄權下獲通過，將交予財務委員會審議，屆時亦會分開表決。