政Whats噏：律師會理事會改選　簡汝謙落敗

香港律師會尋晚(30日)舉行周年大會同埋理事會改選，有9名候選人角逐5個理事會席位。國際青年商會香港總會前會長簡汝謙今次亦有參選，據悉雖然佢獲得逾1700票，但最終因排第6而落敗，未能當選做理事。同時，上年落敗嘅前理事帝理邁(Mark Daly)，今年就以1902票成為票王，重返理事會。



今次律師會理事會選舉競爭激烈，據了解每位參選人都分別拎咗超過1500票，結果除咗帝理邁成為票王，江玉歡、鄭偉邦、余國堅同埋爭取連任嘅湯文龍亦當選為理事。4人分別拎咗逾1800票，其中帝理邁同湯文龍所得嘅票數只相差一票。



律師會理事會投票分為郵寄選票、親身投票同埋授權票，喺郵寄選票同埋親身投票方面，據悉帝理邁同埋另外三位落敗嘅參選人黎壽昌、廖振璋同埋黃金霏都喺依兩款選票上，每人分別獲得逾1300票同埋逾120票，其餘5位參選人喺依兩款選票上，分別只得不足600票同埋不足100票。



至於授權票方面，湯文龍、江玉歡、鄭偉邦、余國堅、同埋簪汝謙就佔優，每人分別獲得逾1200票，而同時另外4人分別都只係拎得百幾票。