網民熱話: 女乘客遲按鐘　狠批飛站車長：你害到我好慘　　

搭巴士當接近目的地前，乘客「撳鐘」準備落車是常識。不過近日網上流傳片段，一名女乘客按鐘後，車長仍然「飛站」，女乘客當場指摘車長及拍片，怒斥：「你害到我好慘」。車長事後上載片段在網上「訴苦」，不過網民看過片段後，諷刺他「根本冇諗過要埋站」。



相信是事件中的車長在Facebook群組「巴士的事討論區」上載7條片段，重現整個爭拗過程。事發於(30日)上午11時，車長駕駛巴士駛近東堤灣畔站，在站前約30米，一名女乘客按鐘要落車，但車長並沒有埋站，反而直接「飛站」駛向下一站赤鱲角南站，片段中聽到女乘客見車長「飛站」，多次大叫「落車」，但車長並未理會。



女乘客見狀，近走司機位，提高聲線要求落車，但遭車長「寸嘴」回應，「你第一次搭巴士呀？」「係咪一到站就要即刻畀你落車呀？」直至抵達赤鱲角南站，車長才埋站，與女乘客爭論，雙方各執一詞，其間女乘客質問司機，「你知唔知你害到我哋好慘呀？」「你叫我哋點返工」，女乘客更取出手機拍攝車廂內展示車長的名牌，又拍攝車長樣貌。



車長事後在網上留言為自己「飛站」辯解：「咁大部巴士前面打晒燈要埋站，後面有車嚟緊，你搭電梯都唔係一撳就停啦，而且急煞有人受傷入邊個數」。



不過網民就認為車長的駕駛態度大有問題，「本身你都冇諗住埋站」、「根本冇收油嘅意欲」。有網民批評車長即使沒有人按鐘，都要先「埋站」而不是「即刻飛站」，但亦有網民同情車長，認為責任在於女乘客，「提早撳鐘係乘客嘅責任！」



網民有話說



Jerry Lui: 今時今日做司機真係好慘



Angkoon Kan: 未到站已經撳了鐘，其實你本身都冇諗住埋站。



鍾少花:根本乘客遲撳，如果停埋站有機會後車撞前，就有交通意外，或車上乘客向前撞，架車行緊，唔係停喺度等㗎！



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro