無追馮永業還51萬元買樓訂金　陳婉玉：點會諗害咗佢？

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，在政府任職期間涉嫌收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉51萬港元後，疑使用該筆款項買樓。馮永業與陳婉玉二人分別被控受賄、行賄和公職人員行為失當3罪，案件今(31日)在區院續審。陳婉玉接受控方盤問時表示，平時亦有看報紙或新聞，同意公務員除薪金外，不可以接受其他利益。



控方問及就51萬港元的買樓訂金，馮永業事後並沒有把款項還給她，她亦沒有追馮還款，「你唔覺得會害咗佢？」陳同意該筆款項「佢無畀番我」，但強調自己已忘記該51萬港元，並稱「(我)點會諗害咗佢？」控方又問到涉案的雍景臺物業，馮只是「好簡單咁叫你買？」陳回答「不嬲都係咁㗎啦」。



控方續向陳直指，她於03至06年其實已知道馮於政府中是一名有影響力的官員，因她自知能力不足，需要一個在政府有影響力的人協助，或不刁難她，直指她是將該51萬港元作為甜頭來討好馮，令馮可在工作上幫助或不刁難她。陳全不同意。



控辯雙方已舉證完畢，法庭將案押後至6月18日，讓控辯雙方作結案陳詞。