欠交逾百份RISC表　禮頓工程師稱太忙唔記得咗

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今(31日)踏入第5天，時任禮頓高級工程師黎家灝續作供。黎承認與港鐵有「合作模式」，即到「關鍵檢查點」(hold point)檢查時，會向港鐵口頭確認已完成檢查，隨後才補交「檢查及測量申請表格」(RISC form) ，但黎表示自己工作實在太忙，其後亦未有補交，他本應呈交共106份RISC form，最終只交了其中2份。



黎供稱，自己要在北面連接隧道不同hold point進行檢查，與港鐵有共識會後交RISC form，打算會在進行檢查後同日，或1、2日後便會補交，但他表示因「太忙、唔記得咗」，至今仍未交回，但承認填寫一張RISC form其實只需5至10分鐘。而根據其上司譚志明早前的證供，港鐵曾電郵告知禮頓已拖欠多份RISC form，而譚已與團隊人員溝通，需盡快補回RISC form。



另外，黎昨日(30日)堅持自己是與港鐵工程師Chris Chan於hold point進行檢查，但遭Chris Chan否認。代表負責紮鐵工序的分判商永光鋼鐵工程有限公司的大律師蔡一鳴表示，禮頓及港鐵人員均需在RISC form簽名才可進行下個工序，質疑黎之所以欠交大量RISC form，是因為無辦法令港鐵簽署，直指他根本沒有與Chris Chan一同巡查，黎否認。