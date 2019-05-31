粉嶺高球場發展區現稀有動植物及遺迹　政府擬保留

政府早前宣布完全接納專責小組有關土地供應選項的建議，包括發展粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東32公頃用地作房屋發展，土木工程拓署今日(31日)向環璄保護署呈交相關用地局部發展技術研究工程項目簡介，指出在擬議發展區的水道發現多種具保護價值的動植物，包括全球均受威脅的淡水束腰蟹、具相當保育價值的淡水魚月鱧，亦有相當數量的土沉香幼苗，在距離數百米範圍內亦有唐宋、明清時期的文化遺迹。



文件披露，政府傾向保留原址保存文物資源及計劃作適當調整，將現有林地群與基礎設施及住宅設計整合，避免影響物種棲息。有關技術研究，當中包括環評研究，預計在今年第三季展開，並在2021年第三季完成。至於實施計劃大綱，會在進行研究期間制訂。



文件指粉嶺高爾夫球場過去曾發現其他具有生態價值的物種，如果子貍、小靈貓、赤麂、短耳犬蝠、中菊頭蝠、草龜及蝴蝶等，擬議發展項目預計會影響附近的生態和相關的野生生物。



而在距離擬議發展區約650米的蒲嶺曾發現唐、宋朝代的陶瓷片及明清時期的文化遺迹。距離擬議發展區約230米的丙崗村附近的地方曾發現明清時期的青花瓷片和紅色布紋皮瓦等遺物。在唐公嶺和蓮塘尾一帶的地方也有具考古潛力的歷史村落。建造工程可能使埋藏地下的考古遺址遭到損毀或損失。土拓署會在環評研究中進行文物影響評估，包括文物建築影響評估及考古影響評估。