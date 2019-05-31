「死車」霸位政府停車場累公帑減　運輸署認管理不善

審計署近日發表報告書，炮轟運輸署任由「死車」停泊政府停車場不拖走，累庫房少收340萬港元。立法會政府帳目委員會今日(31日)討論公眾泊車位的規劃及管理，運輸署署長陳美寶承認對承辦商管理不善及溝通不足，已徵詢律政司意見，並更新與營辦商的合約，若車輛靜止30日不動及沒有付車租，已可視為棄置車輛，在充公車輛後營辦商可自行處理車輛。署方亦在今年初開始要求營辦商每月針對棄置車輛向署方交報告。



議員何俊賢批評運輸署過往將責任外判給營辦商，但無相關法律指引及支援，讓營辦商無所適從，又斥署方沒有處理被充公的死車；即使營辦商遲遲不發信予死車車主，但署方仍無跟進相關事項。陳回應指，營運商因法律問題及人性化處理導致延遲處理死車個案，同時承認運輸署在管理及溝通不足，有改善空間。



陳續指，根據運輸署及營辦商所簽訂的營運合約，營辦商要遵守處理死車規定，即根據第374O章《道路交通(私家路上泊車)規例》的類似安排，若有車輛靜止30日不動及沒有付車租，營辦商會先向車主發掛號信並鎖車，並通知車主7日內移動車輛，若沒有車主移動車輛，營辦商會發第二封信，列明若未移動車輛，將於25日內成為政府資產。過往營辦商會聯絡警務處協助接收棄車，而署方得悉警務處的汽車扣押中心未必能處理棄車，故有更新營辦商合約的決定。