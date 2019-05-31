男警偷拍裙底違公德罪囚12周　官斥令警隊蒙羞

駐守油麻地警署特遣隊的男警朱灝立，2017年10月休班期間在港鐵站以手機偷拍女士裙底，遭便衣同袍當場擒獲，警方之後檢視其手機，發現內有938張偷拍照及290段偷拍影片，當中一次更是他當值時偷拍警署內的女同事。朱早前承認19項作出有違公德行為，今日(31日)在西九龍裁判法院被判囚12星期。裁判官責斥被告的行為令警隊蒙羞。



辯方求情指，被告犯案時26歲，沒有案底。他患有抑鬱病，有尋求精神科及輔導協助，他是以不當方法處理生活壓力。



裁判官指，參考過往案例，即使因心理問題犯案亦非減刑理由，法庭不能只考慮協助被告更生，判刑應具有阻嚇力。



裁判官續指，被告犯案時間長達3個月，多達19項控罪，並非單一事件。被告作為警員，職責是保護市民，他反過來傷害市民，令警隊蒙羞。



但因為被告要等候終審法院有關「不誠實取用電腦罪」判詞而延遲判刑10個月，可獲減刑兩星期，再加上被告認罪，有三分一扣減，部分刑期同期執行，最終判被告監禁12星期。



被告被控19項罪，第1項作出有違公德行為罪，指他於2017年10月17日在旺角港鐵站內一扶手電梯上，作出性質猥褻的有違公德行為，即以手機偷拍女子X的裙底照；被告另被控去年7月3日至10月16日期間，18次作出有違公德行為，使用其手機偷拍不知名女子裙底，其中有4次指他在去年7月7日同一天犯案、於7月3日及7月18日分別兩度犯案，犯案地點則未有言明。



案情指，警方於2017年10月17日在旺角港鐵站進行反罪案巡邏時，發現被告在扶手電梯偷拍他人裙底，並將他拘捕，其後檢視他的手機。在警誡下被告承認用手機偷拍他人裙底。警方發現手機內有938張偷拍照及290段偷拍影片，309名女事主身份未能確認，其中超過100位女事主的臉孔被拍攝。