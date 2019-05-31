公園內貪玩扯低3男童褲　老翁罰款3000元

六旬漢聲稱貪玩，於去年3至7月間在深水埗麗閣邨遊樂場內，分別拉下3名男童的褲子，被控3項普通襲擊罪，六旬漢早前認罪，今日(31日)在西九龍法院被判罰款3000港元。



辯方表示，被告蘇子棠有悔意，承諾不會再犯，而且犯案時沒有接觸事主身體，亦沒有脫去他們的內褲。不過，感化報告指被告不適宜接受感化，但心理報告指被告並非性異常，再犯機會微。



裁判官最終接受心理報告建議，判每項控罪罰款1000港元，合共3000港元，並訓斥被告要知道成年人與小朋友之間的界線，不應接觸他人的身體，包括衣物。



案情指，報稱退休的65歲被告，於2018年3至7月期間，在深水埗麗閣邨遊樂場分別拉下3名男童的褲子至膝蓋位置，令他們大感尷尬。被告之後沒有進一步觸摸眾男童的身體便離開。至7月中，男童之間傾談下，發現類似的拉褲事件重複發生，經考慮後，其中一童報警，警方調查後拘捕被告。被告向警方表示，當他將男童的褲子拉下而令對方感到尷尬時，被告會感到很興奮，但他知道拉下他人的褲是不對的。



