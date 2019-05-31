維園六四集會下午4時起封路　警首接會後遊行申請

支聯會六四燭光悼念集會將於下周二晚舉行，當日維園附近一帶會有人群管理和特別交通管制措施。警方今日(31)公布改道及封路措施，並透露今年首次收到一個團體通知，在集會後會舉行約1000人的晚上遊行，遊行路線由維園至西環，警方已發出不反對通知書，會安排適當人手部署，讓參與人士和平集會表達意見。



港島總區交通部警司李文耀表示，今年安排與往年相若，當日中午12時開始，天后興發街停車場開始停用，下午4時起，銅鑼灣維園附近路段將逐步改為行人專用區，並會視乎人流實施管制措施，當晚天后站B出口或只用作進入車站，而A1及A2出口則只用作離開車站，警方建議參加者可沿興發街進入維園，亦可選擇從銅鑼灣E出口，沿記利佐治街或糖街進入維園。銅鑼灣及天后一帶部分巴士路線會暫時改道，呼籲市民留意運輸署通告，又提醒參與集會的市民盡量使用公共交通工具。



港島總區高級警司吳樂俊表示，自2011年起均有團體發起集會後的晚上遊行，但均未有申請，警方今年首次收到一個團體的申請通知，涉及約1000人，警方已出發不反對通知書。警方另外亦接獲2個團體通知，將會在維園附近集會，分別涉及100人及20人。根據舉辦團體所預算約6萬集會人數及以往經驗，警方會安排適當人手部署。



至於民陣發起下月9日反對修訂《逃犯條例》遊行，吳表示，相關安排仍在準備中，稍後會有另一簡布會公布當天安排。