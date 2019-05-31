醫管局探討「新方案」　前線憂認證計劃重來

令醫護人員疲於奔命、怨聲載道的醫院認證計劃「東山再起」。據了解，被指「開會文化」嚴重的醫管局，近日就新認證計劃準備又邀請醫護「開會」，內部憂慮需大量人手開會和處理文件，勞民傷財。



東網就事件查詢醫院管理局，該局確認已成立一個由總辦事處及聯網代表組成的新工作小組探討新計劃，並正籌備聚焦小組收集員工意見，強調新計劃仍在諮詢階段，暫時並沒有確實的推行時間表和詳情，須視乎前線同事反應才會決定。對於有醫護感憂慮，醫管局表示會向相關持份者講解新計劃諮詢內容。



醫學界立法會議員陳沛然昨(30日)在其社交網站專頁亦指出，有人曾向議員投訴，就新認證計劃準備會議被迫去開會，「人手用來開會和處理文件，畀多多人同錢都唔夠使。」



醫院管理局今(31日)回應指，會議主要探討一個「新方案」，可大幅減少前線員工的行政工作，又能改善質素。探討方向包括非成績考核方式、減省重複工序、加強中央協調等。該局強調2017年7月中因應夏季流感高峰期，考慮到前線員工工作壓力，已決定暫停所有醫院認證活動。

