私樓組裝合成寬免6%樓面面積　不受制寬免上限

房屋供應短缺，「組裝合成」建築法有助提升生產力及縮短工期。發展局局長黃偉綸早前預告屋宇署正與業界商討，若私人發展商使用組裝合成建築法，可豁免樓面面積，以增加吸引力。屋宇署今(31日)公布，為鼓勵更多新建樓宇使用「組裝合成」建築法，以「組裝合成」建成的樓面面積，當中的6%可毋須計入發展項目的總樓面面積內，而同時不受制於現時10%的總樓面面積寬免上限。



屋宇署指「組裝合成」建築法是指把建築物分成多個獨立單元，每個單元大部分的建造工序在工地外的廠房完成，然後再運送往工地裝嵌，從而提升生產力、工地安全、環保表現及成本效益。新措施是考慮到應用「組裝合成」建築法的同時，或會減少可用樓面面積，現時所作的樓面面積寬免措施，希望可鼓勵業界積極採用此建築法。



發言人指，因應上述新的總樓面面積寬免措施，《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》APP-151及屋宇署、地政總署和規劃署聯合發出的《聯合作業備考》第2號亦已作出相應更新。



工程師學會前會長黃澤恩指現時發展商如使同環保物料、或增加綠化面積等對社會有裨益的措施，均可獲得不多於10%的總樓面面積寬免，但通常很難用盡，而新措施同時為「組裝合成」建築法提供6%的總樓面面積寬免，他認為為發展商提供誘因嘗試，至於是否具吸引力，需視合約細節及獲批情況，「未必會一窩蜂試，但亦有可能會吸引到發展商試吓」。

