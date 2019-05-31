兒童輕生多因學業　委員會倡增警覺性識別朋輩自殺訊息

兒童死亡個案檢討委員會今(31日)發表第4份報告，檢討在2014年及2015年發生共166宗兒童(18歲以下)死亡個案，當中18宗為自殺，最年幼僅11歲。上述個案的自殺原因多與學業有關，當中有5名兒童生前有透露死念的迹象。委員會建議提升兒童或青少年的警覺性及應變能力，舉例他們透過手機或社交媒體，識別及接收到朋輩同學發放情緒困擾或威脅自殺的即時訊息時，應立即通知學校社工或可信賴的成人，以便他們把危急情況通知警方，適時援助有輕生念頭的兒童。



是次檢討涵蓋107宗死於自然個案，及59宗死於非自然個案。報告顯示，在死於非自然因素個案中，最多兒童死於自殺，有18宗，其次是意外，佔12宗，遇襲致死亦佔9宗、其餘20宗未能確定死因。



18宗自殺兒童年齡介乎11歲至17歲，當中16名為學生。自殺原因方面，學業問題佔最多，其次是心理原因、家庭原因及伴侶原因等。



委員會自殺個案A組召集人鄧振鵬表示，最多自殺兒童個案(13宗)採取從高處躍下方式輕生。需要留意的是在18宗自殺個案當中，有7名兒童均疑患/患上精神疾病如情緒病及思覺失調等。鄧建議提升公眾對早期思覺失調和抑鬱症徵狀的敏感度，加強有關精神健康的公眾教育，傳達精神病可治愈的訊息，並鼓勵懷疑自己患精神病的人士即時尋求專業協助。



鄧續指若兒童出現失眠、拒絕上學、留下遺言、將心愛之物轉贈身邊人等情況，可能是情緒不穩的警號，家長應小心留意；若子女透露想自殺，應由臨床心理學家或精神科醫生予以協助。



報告中有9宗兒童死於襲擊的個案，其中4人遭母親殺死，當中3名母親懷疑或確診有精神病患。委員會襲擊個案C組召集人李淑儀指，或有家長於照顧子女期間自覺孤立無援，擔心子女日後無人照顧，故抱住保護對方心態，釀成殺害子女悲劇。社會福利署助理署長(家庭及兒童福利)彭潔玲回應指，社署會促進跨界別合作保護兒童，例如推出多項措施包括中學一校兩社工及學前社工服務等。