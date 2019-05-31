「大人網」兩男提上訴　挑戰依靠他人賣淫為生罪是否合憲

社交網站「香港大人網」被指涉及賣淫活動，協助會員揀選性工作者，創辦人馮家俊和其成人討論區管理人司徒嘉暉於2016年被裁定依靠他人賣淫為生罪成，被判社會服務令，馮另被罰款10萬港元。兩人後來向高院上訴庭申請上訴，原排期6月11日開庭。到今天(31日)，他們向高院原訟庭申請聘請英國御用大律師David Perry在上訴聆訊時作為代表大律師，並透露今次上訴將會是上訴庭首次就依靠他人賣淫為生罪的定義作出審議。



他們的代表大律師今日表示，在其他普通法司法管轄區，有些已將有關「依靠他人賣淫為生」的行為非刑事化，加拿大甚至有案例指此控罪屬違憲。因此大律師指控罪的正確定義，對香港法律有深遠重大影響，他們會在上訴時就控罪是否合憲作出爭論，因此請求法庭批准外地大律師協助。



不過法官表示，兩人之前呈交的上訴理據無提過會就條例是否合憲作爭議，但現在卻要法庭決定是否批准外援加入案件。法官指，上訴一方要先草擬好修訂的上訴理據，法庭才能考慮，而大律師公會和律政司亦要之後才可決定是否同意其申請。法官因此在公會與律政司不反對下，將有關申請押後處理。