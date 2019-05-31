禮頓工程師認無發RISC表是失誤　亦無影相存證

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊下午繼續，現任禮頓高級工程師黎家灝續作供。去年2月北面連接隧道出現滲水問題後，被揭發部分鋼筋未有接駁好，黎接受公司內部審訊，而其上司僅口頭告知他日後要小心處理鋼筋接駁問題，完成內部審訊後不足兩月後黎便升職為高級工程師。



黎承認自己未有為關鍵檢查點(hold point)發出檢查及測量申請表格(RISC form)是失誤，亦深明若未呈交RISC form便會令人懷疑工程質量安全，但他表示，其工作量相當繁重，於同一時間內只有他一人負責北面隧道的地盤巡查工作，而且還要處理隧道外的渠務工作等，強調時間全都用來應付地盤工作，無暇再處理表格。



他續指，自己不但未有發出RISC form，亦未有在hold point拍照存證，因當時碰巧遺失了電話。



黎又指，從來沒有人指示他要怎樣做巡查地盤，僅靠自己過往在其他地盤工作經驗作巡查。代表政府的資深大律師許偉強質疑，黎當時才剛加入禮頓3年，經驗尚淺，為何不向禮頓尋求巡查指引，黎指當時自己未有考慮過這點。