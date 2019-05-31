政Whats噏：批盧偉國濫權　郭家麒提不信任動議

近排喺立法會工務小組委員會頻頻出現駁火場面。話說無論建制定泛民嘅議員都曾喺小組委員會上，表明不滿主席盧偉國(WK)嘅主持手法，而早前審議中部水域興建人工島嘅研究項目亦惹起爭議，民主派議員郭家麒不滿WK濫用主席權力，快刀斬亂麻，最近仲去信對WK提出不信任動議，喺今早嘅會議上雙方為咗幾時討論不信任動議，又拗到火紅火綠。



話說喺上星期六嘅小組委員會會議上，審議緊有關中部水域興建人工島嘅研究項目時，WK喺開會唔夠一個鐘後就提出「劃線」，限制議員發言，搞到一班議員極度不滿，民主派議員仲提出規程問題、中止待續，甚至走到主席台抗議。



由於不滿WK嘅處理手法，郭家麒日前就提出不信任動議，仲喺今早(31日)會議上提出規程問題，話希望WK可以即場處理動議，仲話社會好關注相關嘅議案，但議員只係問得四次，批評WK嘅做法係討好政府，仲形容係快刀斬亂麻。



郭家麒仲提到飲食界議員張宇人，之前為咗某啲法案而發言14次，「我哋呢個委員會有個叫十四叔，就係張宇人，佢可能作為建制派，同你有啲計傾」。郭批評當時張可以發言14次，但依家WK就一刀斬落去，認為做法係會令工務小組變橡皮圖章同埋自動提款機，仲反建議不如日後將每個議案以限時方式處理。



WK一聽郭家麒開口就已按捺不住，話已知道郭講乜嘢，喺回應時就話會安排特別會議處理，仲話根據經驗其他會有類似情況都會咁處理。不過民主派議員就繼續不滿，郭家麒仲反問「你想我哋被迫要信任你幾耐？」新民主同盟嘅范國威就批評，WK上次個裁決係剝奪咗提問質詢時間，仲話佢不斷就政府工程加會，但不信任動議就嘆慢板處理，做法係唔恰當，會影響主持會議手法。



WK聞言就疊晒聲咁重申話會喺適當時間討論不信任動議，仲多次要求議員停止發言。講開又講，過去都有啲建制派批評WK嘅主持手法，仲要求WK要尊重番議員發言。不過，喺之後嘅會議上，WK都有畀民主派議員發言多過4次，唔知民主派唔會唔會因此而放過WK呢？

