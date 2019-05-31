代繳DSE考試費涉款1.6億　議員促措施恒常化

立法會財務委員會今日(31日)審議「為2020年香港中學文憑的學校考生代繳考試費」的一次性撥款，涉款1.6億港元，多名議員均表示支持撥款，但要求將措施恒常化，以及將自修生包含其中。教育界議員葉建源稱，香港目前推行12年免費教育，文憑試作為免費教育的「最後出口位」，應當將之納入「免費教育」的範圍之中，強調若沒有將之恒常化，有關政策或需要每年交到立法會審議，費時失事。



教育局副局長蔡若蓮解釋，考評局屬獨立法定機構，代繳考試費恒常化涉及考評局的政策問題，當中包括法例、收費權和其他相關政策，形容情況複雜，未來與考評局會面時會就此進行商討，預料需要花4年時間處理，當中包括花2年時間與考評局研究如何理順和處理程序，及後會花2年時間作公眾諮詢，強調若做法可行，政府沒理由阻止有關措施恒常化。



議員范國威指出，考評局近年面臨財困，已連續5年增加考試費，但仍錄得虧損，認為應盡快將代繳考試費恒常化，以解決考評局財困問題。范又批評考評局沒有開源節流，當中包括其管理層薪酬過高，有「肥上瘦下」的問題，要求考評局正視。



蔡若蓮回應指，代繳費用與財困無關，強調已就財困方面作詳細檢討，當中包括考生人數不足、考試複雜程度等多項因素，不只有管理層薪酬問題。



議員邵家輝表示支持撥款，但擔心措施恒常化會為政府帶來財政問題，指政府今年財政盈餘較去年少，但代繳的費用卻較去年多，認為一旦恒常化，日後政府出現財政赤字時會出問題，他提及《東方日報》今日報道中美貿易戰升溫，飲食業等多個行業市道均跌，認為未來財政情況難以預料，赤字亦不是不可能出現的情況。蔡若蓮稱，將措施恒常化不只涉及錢的問題，尚包括很多政策修訂的問題。