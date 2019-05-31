港攀山隊征服不穩天氣　連登珠峰及洛子峰

再有香港攀山隊成功登上世界之巔珠穆朗瑪峰。中國香港攀山及攀登總會首次籌組成4人攀山港隊代表遠征珠峰，期間雖遇上不穩天氣，一度押後行程，但亦排除萬難於本月22日上午順利登頂。攀山隊副隊長張志輝更於翌日成功登上洛子峰，成為首位連登珠峰及洛子峰的香港人。



攀山隊發起人曾志成、隊長盧澤琛、副隊長張志輝及隊員黎樂基今日(31日)分享登山情況。攀山隊於今年4月3日啟程前往尼泊爾努克拉，用2天時間徒步前往南茲巴剎後，用10天左右攀登標高6090米的洛布茲東峰進行高度適應。



本月1日開始，攀山隊進入登頂程序，先實習爬鋁梯，過冰隙等穿越絨布冰川的基本技術。翌日重新向2號營地進發，展開攀登珠峰首輪旅程。不過，期間收到消息，途中風起雲湧，攀山隊只好折返基地營。



直至5月7日重遇好天氣，隊伍再重新向2號營地進發。經過4天的努力，攀山隊完成第一輪的攀登工作，平安返回基地營。從基地營出發，穿過絨布冰川，上攀至標高6400米的2號營地，10日早上在登上標高7100米的3號營地，短暫逗留後於同日返回基地營休息。攀山隊隊長盧澤琛、副隊長張志輝及隊員黎樂基於18日凌晨2時向珠峰進發，並於22日順利到達山頂。