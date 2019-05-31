從緬甸走私入境　廣東公安廳繳251公斤麻古等毒品

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，廣東省公安廳周五（31日）通報，當局在今年1月至5月展開「颶風2019」專項行動，共搗破300多個犯罪組織，逮捕5400多名疑犯。公安廳更披露一宗毒品案例，有毒販從緬甸走私麻古（內地稱麻果）等各類毒品入中國境內，共重251公斤，再運往各地銷售。



2018年8月，東莞市公安局調查本區吸毒人士時，發現一夥涉毒人員，將大批冒充成茶葉的毒品，從緬甸走私入境雲南，再通過火車，運輸到長安、虎門一帶販賣。



公安部將上述案件立為「2018-793」號專案，同時指令東莞警方赴湖南、雲南通報案情，組成聯合專案組偵辦該案。至今年5月10日，廣東省公安廳禁毒局組織東莞市公安局、湖南邵陽市公安局、雲南普洱市公安局，在這3地同時收網，共逮捕劉X利等27名疑犯，繳獲大批麻古等各類毒品，查扣仿六四式手槍兩支、作案車輛9輛，斬斷一條企圖通過汽車陸運方式，從緬甸向中國內地走私毒品的販毒路線。



資料顯示，麻古的主要成分為冰毒的毒品片劑，外觀與搖頭丸相似，屬苯丙胺類興奮劑，經化驗含有甲基安非他明和咖啡因，極易令人上癮。長期服用會導致情緒低落及疲倦、精神失常，損害心臟、腎和肝，嚴重者甚至導致死亡。



今次是過去207日內第40宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/