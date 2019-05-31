鼓勵「後50」再就業　再培訓局推免費報讀技能課程

為鼓勵及支援中高齡人士再就業，僱員再培訓局今年推出「後50」培訓就業項目，讓50歲以上人士可在明日(6月1日)至8月31日，免費報讀一項半日或晚間制技能提升或通用技術培訓課程。項目又會在8月推出實習生計劃，讓需要轉行或已退休但有意再就業的「後50」人士參加，推動企業聘用他們。



僱員再培訓局將在本年度提供14萬個培訓學額，較上年度增加約1萬個。行政總監吳國強指，近年報讀該局課程的50歲以上人士不斷增加，由2016/17年度的6.3萬人次，增至2018/19年度的6.9萬人次，佔整體報讀人次逾55%，其中以家居服務、陪月、保安、花藝設計等課程較受50歲或以上人士歡迎。



吳續指，今次推出的計劃預計提供1萬個學額，學員可從約500項課程中選一報讀。雖可報讀的主要為非就業掛鈎課程，但冀透過計劃引起50歲以上人士再就業的興趣，「讀完覺得原來對某行業有興趣，係咪可以發展第二事業呢？希望勞工市場可多番呢班生力軍。」



實習計劃方面，該局正物色不同企業如銀行及公關公司等，為「後50」人士安排文職工作，實習期為一個月，計劃由勞工處的「工作試驗計劃」為實習生提供津貼，僱主亦會發放特別獎金，以130小時兼職工作計算，實習生料可獲約8800港元薪金，暫計劃開放50個名額。新上任的僱員再培訓局主席余鵬春表示，希望透過「後50」項目推動社會認同有關人士價值，增加僱主聘用他們的信心。