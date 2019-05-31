資料收集系統測試中　明年底可查綠VAN幾時到站

政府斥資3100萬港元為全港綠色專線小巴安裝實時到站資料收集系統，讓乘客利用手機應用程式知悉小巴何時到站。運輸署表示，上周起已於參與測試的140輛綠色小巴安裝儀器收集數據，料今年底完成測試，明年底起分階段提供服務。



參與測試的綠色小巴涉及35條路線，車上安裝了不同數據收集系統組件，測試不同的實時到站通報技術。運輸署已委聘技術專家負責測試，預計今年底完成，到明年底，分階段讓市民透過運輸署手機應用程式「香港出行易」取得專線小巴實時到站資訊；相關數據亦會以機器可閱讀格式，透過「資料一線通」發布予公眾免費使用。計劃推行後2年內會全面覆蓋香港544條綠色小巴線，涉及約3300輛綠色小巴。



運輸署又表示，已與港鐵達成共識，開放機場快綫、東涌線、將軍澳線及西鐵線的列車實時到站數據，以機器可讀格式透過「資料一線通」開放予公眾及業界免費使用。運輸署指，會積極與相關政府部門協調，協助港鐵公司籌備開放實時抵站數據，預計數據可於今年第三季上載至「資料一線通」。