台破毒品走私案　從越南進口茶葉檢獲2億港元冰毒

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，台灣警方周五（31日）公布，從一個自越南進口，報稱是運載茶葉的貨櫃內，搜出共重400公斤的安非他命（俗稱冰毒），市值估計高達8億元新台幣（約2.02億港元）。案中警方共拘捕8人，目前正追查毒品來源及涉案共犯。



台灣的刑事局偵查第7大隊第三隊今年初接獲情報指，一個以何姓男子為首的毒品走私集團，涉嫌指揮在台中市開茶葉公司的傅姓男子、其劉姓越南籍妻子，以及擔任公司會計的傅姓堂妹，從越南經海路將一批偽裝成茶葉的冰毒，運到台中港。



3月29日，當貨櫃進入台中港後，專案人員持續跟蹤，直到貨櫃送抵南投一個物流倉。一名陳姓男子出面簽收貨櫃時，警方隨即現身採取行動。警方當場打開貨櫃，逐一檢查當中485箱茶葉，結果在其中100箱內搜出共400包冰毒，每包重1公斤。警方當場拘捕陳男。



翌日，警方再拘捕傅男夫婦、傅男的堂妹，以及租用物流倉的林姓男子。由於這批冰毒數量龐大，專案小組向上擴大追查，再於4月18日拘捕負責訂貨、送貨的蕭姓、徐姓疑犯。至於案中何姓主謀則在周四（30日）現身桃園市時落網。目前全案依違反毒品危害防制條例由南投地檢署偵辦，台警並將案情通報越南警方，追查傅男的茶葉工廠。



今次是過去207日內第41宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



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